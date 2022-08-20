Про це Развожаєв написав у telegram.

За його словами, БПЛА атакував штаб чорноморського флоту в Севастополі.

"Знаходжуся в штабі флоту. 25 хвилин тому в дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько", - написав Розважаєв.

Він додав, що жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

У соціальних мережах опубліковано відео атаки.

19 серпня повідомлялося, що в окупованому Криму пролунали вибухи.

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