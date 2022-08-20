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Головна війна з Росією "Губернатор" Севастополя заявив, що штаб чорноморського флоту РФ атакував безпілотник

"Губернатор" Севастополя заявив, що штаб чорноморського флоту РФ атакував безпілотник

20 серпня, 2022 субота
09:08
війна з Росією Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ

Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у суботу, 20 серпня, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник

Про це Развожаєв написав у telegram. 

За його словами, БПЛА атакував штаб чорноморського флоту в Севастополі.  

"Знаходжуся в штабі флоту. 25 хвилин тому в дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько", - написав Розважаєв.

Він додав, що жертв та постраждалих внаслідок атаки немає. 

У соціальних мережах опубліковано відео атаки. 

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Крим
безпілотник
Чорноморський флот Росії
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