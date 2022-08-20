У тимчасово окупованих Криму, на Херсонщині та Запоріжжі неспокійно, чутно вибухи

Про це повідомляють місцеві мешканці та офіційні особи.

Так, в окупованому Криму чули вибухи у небі над Євпаторією. Так званий радник окупаційної адміністрації Криму заявив, що у Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО.

Вибухи також чули у селищі Заозерне, що розташовується поруч, повідомляє "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів.

Так званий губернатор Севастополя заявив, що у центрі міста та у районі Стрілецької бухти було чутно "хлопки".

"У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі вражені", — написав він у Telegram.

Місцеві платформи також повідомляють про вибухи у Керчі.

Окрім того, повідомляється про вибухи у тимчасово окупованій Новій Каховці, що у Херсонській області. Це підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань:

"Судячи з усього, вечір та п’ятнична ніч буде гарячою для окупантів. Слава нашим ЗСУ!".

Російське ТАСС повідомляє і про два потужних вибуху в Мелітополі.

"Попередньо робота ППО з РСЗВ", — повідомив у своєму Telegram-каналі представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

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