У Євпаторії пролунали вибухи. Окупанти заявили про роботу ППО
У Євпаторії в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Пропагандисти повідомляють про роботу ППО
Про це пише російське видання ТАСС.
"У Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО, повідомляє радник голови Криму", - йдеться у повідомленні.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про три вибухи в районі Євпаторії біля села Уютне.
"В районі Євпаторії бавовна. Майже. Три вибухи біля с. Уютноє. Повітряна тривога, мраZота. Маріупольці що відправили своїх дітей на відпочинок в Євпаторію - це був найбезглуздіший вчинок. Казали - не вірте окупантам. Немає в українському Криму безпеки про окупації", - сказав він.
Телеграм-канали публікують відеопідтвердження ударів.
- У Севастополі ввечері, 18 серпня, пролунали вибухи біля військового аеродрому Бельбек.
- Того ж вечора жителі Керчі повідомили, що чули гучні звуки, схожі на вибухи.
- Reuters пише, що вибухи на авіабазі "Саки" в анексованому Криму вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.
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