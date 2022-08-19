У Євпаторії пролунали вибухи. Окупанти заявили про роботу ППО

Про це пише російське видання ТАСС.

"У Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО, повідомляє радник голови Криму", - йдеться у повідомленні.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про три вибухи в районі Євпаторії біля села Уютне.

"В районі Євпаторії бавовна. Майже. Три вибухи біля с. Уютноє. Повітряна тривога, мраZота. Маріупольці що відправили своїх дітей на відпочинок в Євпаторію - це був найбезглуздіший вчинок. Казали - не вірте окупантам. Немає в українському Криму безпеки про окупації", - сказав він.

Телеграм-канали публікують відеопідтвердження ударів.

У Севастополі ввечері, 18 серпня, пролунали вибухи біля військового аеродрому Бельбек.

Того ж вечора жителі Керчі повідомили, що чули гучні звуки, схожі на вибухи.

Reuters пише, що вибухи на авіабазі "Саки" в анексованому Криму вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

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