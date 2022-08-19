Більша частина бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведена з ладу, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна послідовно домагається "кінетичного ефекту" глибоко в тилу Росії, що робить істотний вплив на матеріально-технічну підтримку Росії й психологічний вплив на російське керівництво.

"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більш ніж половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", – сказав чиновник.

Він додав, що в цілому до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.

За його словами, сухопутні війська жодної зі сторін не володіють достатньою концентрованою бойовою міццю, щоб почати ефективні наступальні дії, які будь-яким чином істотно вплинуть на хід війни.

18 серпня, прогриміли вибухи у Севастополі і біля Керчі, окупайційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та безпілотників Російський "глава" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі підтвердив інцидент у районі "Бельбека", але стверджує, що "жодних пошкоджень немає" і "ніхто не постраждав". Развожаєв написав, що "в районі аеропорту "Бельбек" засобами ППО, за попередніми даними, було збито безпілотний літальний апарат"..

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