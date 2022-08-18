Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"На військовому аеродромі "Бельбек" під Севастополем чути вибухи", - повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

За даними видання, кілька мешканців Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про "звуки вибухів та стрілянину". Усі вони проживають за кілька кілометрів від аеродрому.

Російський телеграм-канал "ПП Севастополь" повідомляє, що в різних районах Севастополя було чути "вибухи".

"Очевидці повідомляють про низку вибухів в районі аеродрому "Бельбек". Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди", – йдеться в повідомленні.

Про звуки вибухів у Севастополі повідомляють користувачі й інших спільнот у соцмережах.

Агентство Reuters пише про щонайменше чотири вибухи на аеродромі "Бельбек" у Севастополі.

Російський "глава" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі підтвердив інцидент у районі "Бельбека", але стверджує, що "жодних пошкоджень немає" і "ніхто не постраждав". Развожаєв написав, що "в районі аеропорту "Бельбек" засобами ППО, за попередніми даними, було збито безпілотний літальний апарат".

Відзначимо, що сьогодні, 18 серпня, прогриміли вибухи і біля Керчі, окупайційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та безпілотними.

Також ввечері стало відомо, що у Бєлгородській області РФ горить та детонує склад з бойовими припасами. У двох селах триває евакуація населення.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про вибухи у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

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