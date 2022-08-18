У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами, триває евакуація
У Бєлгородській області РФ горить та детонує склад з бойовими припасами. У двох селах триває евакуація населення
Про це інформує в телеграмі губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков.
"У районі села Тимоново Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється", - пише Гладков.
Повідомляється, що жителів сіл Тимоново та Солоті евакуюють на безпечну відстань.
- 4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.
- 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.
- У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.
- 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.
- У ніч проти 14 травня в Бєлгородській області у РФ було чутно вибухи у небі.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Середа нібито зазнало обстрілу з території України.
- 27 червня до Бєлгородської області РФ з Білорусі відправили до 20 вагонів боєприпасів.
- 3 липня губернатор Бєлгорода повідомляв про вибухи в місті - спрацювало ППО, троє росіян загинуло, четверо - постраждало, 11 багатоповерхівок частково зруйновані.
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