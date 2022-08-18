Про це інформує в телеграмі губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков.

"У районі села Тимоново Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється", - пише Гладков.

Повідомляється, що жителів сіл Тимоново та Солоті евакуюють на безпечну відстань.

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