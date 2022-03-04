У Росії вибухнув склад боєприпасів. Відео
У селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами
Про це пишуть росЗМІ, передає Еспресо.TV.
"Згідно з офіційною інформацією, вибух став наслідком порушення норм техніки безпеки під час ремонту військової техніки", – йдеться в повідомленні.
"Так, хто ж сперечається. Нас там немає", – додали в Сухопутних військах.
- Нагадаємо, корабель РФ знищив свій військовий літак "дружнім вогнем" в акваторії Чорного моря.
- Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.
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