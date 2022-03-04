Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії, - Генштаб
З 24 лютого по 4 березня Росія втратила у війні з Україною 9166 військовослужбовців, 251 танк, 939 бойових броньованих машин і 105 артилерійських систем
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, окупанти втратили 50 рактивних систем залпового вогню, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 404 одиниці автомобільної техніки, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі ЗСУ.
Водночас міністр оборони Олексій Резніков заявив про понад 10 тис. убитих і поранених окупантів.
"За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати. Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди "повернуться" ворогу", - написав Резніков у Facebook.
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