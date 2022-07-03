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Головна війна з Росією У Бєлгороді вибухи: пошкоджено 11 багатоповерхівок, три росіяни загинули, ще 4 постраждали

У Бєлгороді вибухи: пошкоджено 11 багатоповерхівок, три росіяни загинули, ще 4 постраждали

3 липня, 2022 неділя
06:26
війна з Росією Бєлгород, пожежа

Губернатор Бєлгорода повідомляє вибухи в місті - спрацювало ППО, троє росіян загинуло, четверо - постраждало, 11 багатоповерхівок частково зруйновані

Про це інформує в телеграмі губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков.

Уночі 3 липня у місті серія гучних звуків. Працювало ППО, зайнявся приватний будинок.

"Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23. Усі оперативні служби працюють на місці. Причини того, що сталося, з'ясовуються, імовірно спрацювало ППО", - написав Гладков.

Відомо, що руйнації зазнали 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 повністю. Нині відомо про чотирьох постраждалих росіян.

"Наразі четверо, 2 особи доставлені до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані. Двох людей оглянуто на місці. Наразі є інформація про трьох загиблих", - додав губернатор Бєлгорода.

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Росія
ППО
окупанти
Бєлгород
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