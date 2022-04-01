У російському Бєлгороді горить нафтобаза

Про це написав губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram.



"Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо його ліквідації. Подробиці про причини та постраждалих, якщо вони є, повідомлю трохи згодом", - прокоментував інцидент Гладков.





29 березня у російському Бєлґороді вже лунали вибухи.

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