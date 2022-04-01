У російському Бєлгороді горить нафтобаза
У ніч з 31 березня на 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі
Про це написав губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram.
"Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо його ліквідації. Подробиці про причини та постраждалих, якщо вони є, повідомлю трохи згодом", - прокоментував інцидент Гладков.
- 29 березня у російському Бєлґороді вже лунали вибухи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе