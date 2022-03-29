Поблизу Бєлґорода чути вибухи
У російському Бєлґороді лунають вибухи
Про це написав губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram.
"Наразі на території Бєлґорода та Бєлґородського району чути вибухи. Інцидент стався в районі села Красний Октябрь", - зазначив він.
Гладков пише, що жертв та потерпілих немає.
Агенство ТАСС пише про вибухи та 4 постраждалих у військовому містечку.
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