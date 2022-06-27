Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Проте, за наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Станом на ранок 27 червня ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, також тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. За підтримки артилерії росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

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