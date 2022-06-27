До Бєлгородської області РФ з Білорусі відправили до 20 вагонів боєприпасів, - Генштаб
Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Так, до Бєлгородської області відправлено близько 20 вагонів боєприпасів
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Проте, за наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.
- Станом на ранок 27 червня ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, також тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. За підтримки артилерії росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.9
Купівля 34.9Продаж 35.66
-
EUR
Купівля 36.46Продаж 37.57
- Актуальне
- Важливе