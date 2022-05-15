Росіяни знову звинуватили Україну в обстрілах Бєлгородської області
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Середа нібито зазнало обстрілу з території України
Про це Гладков написав у telegram.
За його словами, село Середа Шебекінського міського округу, нібито, було обстріляне з території України. Губернатор стверджує, що один мирний житель отримав осколкове поранення. ⠀
Більш детальну інформацію він пообіцяв надати пізніше.
- 4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.
- 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.
- У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.
- 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.
- У ніч проти 14 травня в Бєлгородській області у РФ було чутно вибухи у небі.
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