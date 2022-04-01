Пожежа на нафтобазі Бєлгорода: у Міноборони України наголосили, що проводять оборонну операцію
Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростував інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі у Бєлгороді (РФ)
Про це він сказав на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі обвинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав Мотузяник.
- У ніч з 31 березня на 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.
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