Пожежа на нафтобазі Бєлгорода: у Міноборони України наголосили, що проводять оборонну операцію

Про це він сказав на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.



"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі обвинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав Мотузяник.

У ніч з 31 березня на 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.