Про це він написав у facebook.

"ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів", - сказав він.

Телеграм-канали публікують відео прильотів.

У Бєлгородській області РФ горить та детонує склад з бойовими припасами. У двох селах триває евакуація населення.

Жителі Керчі повідомили, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи.

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