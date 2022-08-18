"Влаштували росіянам феєричний вечір": депутат облради Херсонщини повідомив про вибухи в Новій Каховці
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про вибухи у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині
Про це він написав у facebook.
"ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів", - сказав він.
Телеграм-канали публікують відео прильотів.
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