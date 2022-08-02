"Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме". У Криму шириться рух опору окупантам

Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"Кримський спротив окупантам набирає обертів: у відкритих джерелах з’являються відео зі спаленими банерами російської символіки, фото автівки із написами «Орки геть!» на вікнах, листівки на зупинках громадського транспорту з текстом "Путіну Гааґа", - йдеться у повідомленні.

На анексованому українському півострові активісти розклеюють листівки з попередженнями для окупантів: "Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме" та зображенням підірваного моста на фоні, "Судна ніч для російських окупантів наближається", "Крим – це Україна", "Севастополь – це Україна".

Водночас у Сімферополі активно діє рух опору окупантам "Жовта стрічка". Крім листівок у місцях для розміщення оголошень і на зупинках з’являються малюнки жовтих стрічок.

1 серпня Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України.

Того ж дня в ОК Південь заявили, що Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами "Калібр".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb