"Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме". У Криму шириться рух опору окупантам
На анексованому РФ українському півострові активісти розклеюють листівки із попередженнями, з'являються відео зі спаленими банерами російської символіки.
Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
"Кримський спротив окупантам набирає обертів: у відкритих джерелах з’являються відео зі спаленими банерами російської символіки, фото автівки із написами «Орки геть!» на вікнах, листівки на зупинках громадського транспорту з текстом "Путіну Гааґа", - йдеться у повідомленні.
На анексованому українському півострові активісти розклеюють листівки з попередженнями для окупантів: "Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме" та зображенням підірваного моста на фоні, "Судна ніч для російських окупантів наближається", "Крим – це Україна", "Севастополь – це Україна".
Водночас у Сімферополі активно діє рух опору окупантам "Жовта стрічка". Крім листівок у місцях для розміщення оголошень і на зупинках з’являються малюнки жовтих стрічок.
- 1 серпня Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України.
- Того ж дня в ОК Південь заявили, що Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами "Калібр".
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