Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні, - Зеленський
Окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За його словами, за роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір, і його жертвами стали десятки тисяч людей.
"Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка і недостатньо принципова реакція на окупацію Криму у 2014 році та в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - зазначив Зеленський.
1 серпня Зеленський висловився про спроби Росії зірвати експорт українського зерна: "У нас не може бути ілюзій".
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