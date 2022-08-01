У нас не може бути ілюзій. Зеленський про спроби Росії зірвати експорт українського зерна
РФ послідовно провокувала голод в країнах Африки й Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні почалось виконання Ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси", - сказав Зеленський
На його думку, ще не час робити будь-які висновки й прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі.
Зеленський переконаний, що наразі все залежить від виконання безпекових параметрів Ініціативи, а це відповідальність партнерів, в першу чергу – Організації Обʼєднаних Націй і Туреччини.
"У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки й Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз – в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн", - зауважив президент.
"Тож, подивимось – як працюватимуть домовленості й чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства", - резюмував Зеленський.
- 29 липня міністр інфраструктури повідомив, що 10 суден із зерном готові до відправлення з українських портів.
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