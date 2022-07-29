10 суден із зерном готові до відправлення з українських портів, – міністр інфраструктури

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу.

"Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки наші партнери, ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" в напрямку Босфору. Я вдячний послам Великої Сімки, Європейській Делегації, Туреччині та ООН за спільну роботу, яка, сподіваюся, вже у найближчі дні принесе перші практичні результати. Ваша присутність сьогодні в Одесі дає надію українським фермерам, портовикам та усій морській галузі", - написав Олександр Кубраков.

Станом на зараз 17 суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажено та 10 з них готові до відправлення.

"Експорт зерна розпочнеться з відправки кораблів, які не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення Росії. Розраховуємо оперативно вивезти понад 20 млн тон зерна минулорічного врожаю та розпочати експорт нового. Розблокування портів дасть українській економіці щомісячно майже мільярд доларів валютної виручки. Це допоможе стабілізувати гривню і покращити економічну ситуацію країни", - написав Олександр Кубраков.

Міністр додав, що міністерство діє у цілодобовій координації з ЗСУ.

"Продовжуємо працювати над розширенням пропускної спроможності залізниці, автомобільних доріг та пунктів пропуску на кордоні. Зокрема, на нараді у Адміністрації морських портів України детально обговорили плани з розвитку Дунайського портового кластеру", - наголосив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна і чекає сигналів від партнерів щодо початку транспортування

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