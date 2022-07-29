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Україна чекає сигналу від партнерів для початку експорту зерна, - Зеленський

29 липня, 2022 п'ятниця
13:54
Економіка На фото порт "Чорноморськ"

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна і чекає сигналів від партнерів щодо початку транспортування

  • Робоча поїздка президента України на Одещину
  • Робоча поїздка президента України на Одещину
  • Робоча поїздка президента України на Одещину
  • На фото порт "Чорноморськ"
  • Робоча поїздка президента України на Одещину
  • Робоча поїздка президента України на Одещину
  • Робоча поїздка президента України на Одещину

Про це повідомили на сайті президента.

За словами президента, Україна чекає від партнерів – представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини – на відповідні сигнали щодо початку транспортування зерна. Зеленський повідомив, що експорт може розпочатися найближчими днями.

"Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати", - сказав Зеленський.

Під час робочої поїздки до Одеської області президент України ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. Завантаження відбулося в торговельному порту "Чорноморськ".

"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", – сказав президент.

За його словами, експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни.

  • 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. 
  • 23 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу горів морський порт.
  • 26 липня у Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України.
  • 27 липня у Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний.

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Новини
Україна
Володимир Зеленський
експорт зерна
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