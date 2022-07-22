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У Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна

22 липня, 2022 п'ятниця
17:34
Україна

Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір

Про це повідомили в ефірі Еспресо. 

Країни підписали угоди, яка дозволяють експортувати мільйони тонн зерна із заблокованих чорноморських портів.

За домовленостями всі сторони дають максимальні гарантії забезпечення надійного середовища для всіх суден-учасників. Також створять спільний координаційний центр у Туреччині та будуть діяти інспекційні групи. Уся діяльність у територіальних водах має здійснюватись під владою та відповідальністю України.

В межах договору сторони не нападають на торгові та інші судна і портові споруди в рамках ініціативи. У разі потреби в розмінуванні мінний тральщик іншої країни очищає підходи до українських портів. Також торговельні судна мають бути зареєстровані в координаційному центрі.

Під час руху суден має здійснюватись технічне спостереження. Судна рухатимуться морським гуманітарним коридором, узгодженим усіма сторонами. Їхній рух контролюватиметься сторонами дистанційно: жодні військові кораблі, літаки, безпілотники не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену координаційним центром

Договір передбачає, що усі торговельні судна-учасники підлягають інспекції, яку проводить спеціальна група у гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки (Босфор - ред.). Ініціатива залишатиметься чинною 120 днів і може автоматично продовжуватися на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити її дію або змінити її.

За словами Мустафа Найєма, заступника міністра інфраструктури, згодом текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі.

"Ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує. При цьому жодного підпису української сторони поруч з підписом окупантів не стоїть. Документ підписаний представниками Туреччини, ООН та України", - сказав Наєм.

Він додав, що розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій стосовно Росії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав у коментарі журналістам, що угода "далася нелегко".

"Я закликаю всі сторони не жаліти зусиль для виконання своїх зобов’язань. Ми також не повинні шкодувати зусиль для миру. Це безпрецедентна угода між двома сторонами, які перебувають у кривавому конфлікті. Але цей конфлікт триває, і люди гинуть щодня. І бої точаться щодня", - наголосив він.

  • Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

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експорт зерна
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