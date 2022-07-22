Про це радник голови Офісу президента повідомляє у твітері.

За даними Подоляка, наразі Україна не підписує жодних документів з російською стороною.

"Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", - пояснив Подоляк.

Крім того, він зазначив, що відповідно до домовленості не буде жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників РФ в українських портах.

У разі провокацій з боку окупантів Україна реагуватиме негайно. Також Подоляк наголосив, що у разі потреби всі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами у водах Туреччини.

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