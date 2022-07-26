У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів, - міноборони Туреччини
У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України
Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини за результатами зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.
Під час зустрічі турецький міністр висловив задоволення можливістю початку відвантаження зерна вже цього тижня.
"Важливо, щоб перший корабель якнайшвидше відплив. Туреччина виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках відвантаження", - сказав Хулусі Акар.
Також повідомляється, що робота Спільного координаційного центру триває інтенсивно.
- Нагадаємо, декілька днів тому Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір
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