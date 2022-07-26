Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини за результатами зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Під час зустрічі турецький міністр висловив задоволення можливістю початку відвантаження зерна вже цього тижня.

"Важливо, щоб перший корабель якнайшвидше відплив. Туреччина виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках відвантаження", - сказав Хулусі Акар.

Також повідомляється, що робота Спільного координаційного центру триває інтенсивно.

Нагадаємо, декілька днів тому Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір

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