У Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний
У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний
Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.
"У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає ВМС ЗСУ, військові й цивільні спеціалісти шукають підводні об’єкти, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть організувати безпеку судноплавству.
"Сьогодні ми проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все − це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно", - пише пресслужба.
Також зазначається, що попри військову агресію Росії українські військові продовжують сумлінно працювати на всіх напрямках, зокрема, щоб відновити судноплавство й уникнути світової продовольчої кризи.
- Раніше повідомлялося, що у Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України.
- Нагадаємо, декілька днів тому Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.
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