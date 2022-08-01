Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами "Калібр", - ОК "Південь"
У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися у безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут
Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".
"П'ять ракетних та п'ять десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 "калібрів" напоготові", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загроза ракетних атак залишається як і раніше актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованих територій. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил та обмежень режиму воєнного стану.
"Будьте пильними й свідомими, не повідомляйте і не поширюйте інформацію про місця розташування й переміщення наших підрозділів, натомість реагуйте на підозрілі дії інших, якщо це може бути використано проти сил оборони та безпеки держави", – закликають в ОК "Південь".
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