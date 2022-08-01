Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами "Калібр", - ОК "Південь"

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"П'ять ракетних та п'ять десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 "калібрів" напоготові", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загроза ракетних атак залишається як і раніше актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованих територій. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил та обмежень режиму воєнного стану.

"Будьте пильними й свідомими, не повідомляйте і не поширюйте інформацію про місця розташування й переміщення наших підрозділів, натомість реагуйте на підозрілі дії інших, якщо це може бути використано проти сил оборони та безпеки держави", – закликають в ОК "Південь".

1 серпня полковник СБУ Костенко в ефірі Еспресо заявив, що противник накопичує сили для контрнаступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області

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