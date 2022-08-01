Противник накопичує сили для контрнаступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що з військової точки зору, при знищених мостах, знаходитись противнику на Херсонському плацдармі - самогубство
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Останнім часом продовжується знищення складів боєприпасів противника на лівому березі річки Дніпро. ЗСУ продовжують тримати під контролем Антонівський міст та Каховську дамбу. Ворога чекає дилема: розуміючи, що їх можуть закрити, відрізавши шляхи, а понтонні переправи не дадуть можливості поповнювати боєкомплект, їм потрібно буде відійти на лівий беріг річки Дніпро й закріпитися. В цьому випадку росіяни будуть мати репутаційні втрати для РФ", - підкреслив Костенко.
Полковник СБУ додав, що росіяни будуть триматися за Херсон до останнього.
"Інший шлях - розірвати дистанцію, яку контролює ЗСУ й не дати можливості знищити єдині два переходи через Дніпро, росіянам потрібно розвивати наступ. Противник накопичує сили, щоб самому зробити контрнаступ, збільшити відстань і далі піти на Захід, щоб захопити Миколаїв і Одещину", - зауважив Костенко.
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