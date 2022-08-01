Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Останнім часом продовжується знищення складів боєприпасів противника на лівому березі річки Дніпро. ЗСУ продовжують тримати під контролем Антонівський міст та Каховську дамбу. Ворога чекає дилема: розуміючи, що їх можуть закрити, відрізавши шляхи, а понтонні переправи не дадуть можливості поповнювати боєкомплект, їм потрібно буде відійти на лівий беріг річки Дніпро й закріпитися. В цьому випадку росіяни будуть мати репутаційні втрати для РФ", - підкреслив Костенко.

Полковник СБУ додав, що росіяни будуть триматися за Херсон до останнього.

"Інший шлях - розірвати дистанцію, яку контролює ЗСУ й не дати можливості знищити єдині два переходи через Дніпро, росіянам потрібно розвивати наступ. Противник накопичує сили, щоб самому зробити контрнаступ, збільшити відстань і далі піти на Захід, щоб захопити Миколаїв і Одещину", - зауважив Костенко.

1 серпня у розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.

Минулої доби воїни Військово-морських сил ЗСУ під час контрнаступу на Херсонському напрямку захопили у полон 11 рашистів.

Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.

Британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області

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