English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Противник накопичує сили для контрнаступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва, - полковник СБУ Костенко
Ексклюзив

Противник накопичує сили для контрнаступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва, - полковник СБУ Костенко

1 серпня, 2022 понедiлок
19:57
війна з Росією Роман Костенко

Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що з військової точки зору, при знищених мостах, знаходитись противнику на Херсонському плацдармі - самогубство

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Останнім часом продовжується знищення складів боєприпасів противника на лівому березі річки Дніпро. ЗСУ продовжують тримати під контролем Антонівський міст та Каховську дамбу. Ворога чекає дилема: розуміючи, що їх можуть закрити, відрізавши шляхи, а понтонні переправи не дадуть можливості поповнювати боєкомплект, їм потрібно буде відійти на лівий беріг річки Дніпро й закріпитися. В цьому випадку росіяни будуть мати репутаційні втрати для РФ", - підкреслив Костенко.

Полковник СБУ додав, що росіяни будуть триматися за Херсон до останнього.

"Інший шлях - розірвати дистанцію, яку контролює ЗСУ й не дати можливості знищити єдині два переходи через Дніпро, росіянам потрібно розвивати наступ. Противник накопичує сили, щоб самому зробити контрнаступ, збільшити відстань і далі піти на Захід, щоб захопити Миколаїв і Одещину", - зауважив Костенко.

  • 1 серпня у розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.
  • Минулої доби воїни Військово-морських сил ЗСУ під час контрнаступу на Херсонському напрямку захопили у полон 11 рашистів.
  • Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.
  • Британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України. 
  • На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте також:
Система БПЛА Poseidon
31 липня, 2022 неділя
Круті "пташки" для контрнаступу: Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon
Полковник Костянтин Машовець
30 липня, 2022 субота
На Півдні України росіяни розгортають чи не найпотужніше угруповання. Вочевидь, для наступу, - координатор "Інформопору" Машовець
Оленівка. Місце трагедії
31 липня, 2022 неділя
Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.21
    Купівля 39.21
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 39.5
    Продаж 41.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
20:31
Андрій Костін
Остаточно особу ще не встановлено. Костін розповів про садистів, що катували українського полоненого
20:26
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Росія - це малий придаток для Китаю, - експерт-міжнародник Краєв
20:22
Косово
У Косово заявляють про 11 постраждалих на кордоні зі Сербією
20:20
Віктор Орбан
В Угорщині понад сотня науковців виступили проти заяв Орбана про "змішані раси"
20:07
Олексій Вадатурський
Цілеспрямоване вбивство. Генпрокурор про загибель Олексія Вадатурського
20:02
Володимир Путін
"Переможців не буде": Путін заявив, що не хоче ядерної війни
19:55
Поради для безпечного користування онлайн-застосунками
РФ використовує ігрові застосунки для збору даних про об'єкти інфраструктури і ЗСУ, - розвідка
19:54
Херсон
Російські окупанти захопили приміщення Державного аграрно-економічного університету в Херсоні
19:53
Ексклюзив
карта війни в Україні
Росіяни планують до 24 серпня почати ряд наступальних операцій, - генерал Маломуж
19:37
Франція
Франція заморозила 1,2 млрд євро російських активів
19:13
Ексклюзив
доллар, валюта
До кінця року долар буде поступово дорожчати, - економічний експерт Дубогриз
19:11
Укрпошта
Укрпошта більше не може сплачувати пенсії та приймати платежі на тимчасово окупованих територіях, - Смілянський
19:06
Велика Британія
Британські парламентарі планують візит до Тайваню - The Guardian
19:01
Ексклюзив
США та Китай
Формується нова біполярна система світу: США проти Китаю, який 70 років до цього готувався, - експерт-міжнародник Краєв
18:55
Латвія
Російські журналісти і ЗМІ, які переїхали до Латвії, створюють ризики для інформпростору країни, - служба держбезпеки
18:40
Джо Байден
РФ мусить продемонструвати бажання співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї, - Байден
18:32
окупанти
На Херсонщині окупанти ходять по будинках місцевих і перевдягаються у цивільне, щоб утекти з фронту, - ОВА
18:21
Ексклюзив
Воїни ССО "Азов" показали кадри боїв з російськими окупантами
Екскомандир "Азова" Жорін: розпочинаємо ідентифікацію причетних до вбивства військовополонених в Оленівці
18:12
Ексклюзив
США китай санкції
Збройна агресія між США й Китаєм малоймовірна, але сутички в стилі холодної війни реальні, - військовий експерт Киричевський
18:06
бойкот рф
Lipton, Saito і Brooke Bond: міжнародна чайна компанія Ekaterra виходить з ринку Росії
17:50
Молдова
ЄС виділив Молдові 50 млн євро - перший транш макрофінансової допомоги
17:38
"Українська армія найсильніша у світі": у перехопленій СБУ розмові окупант поскаржився мамі на великі втрати особового складу
17:36
Двоє поранених, у тому числі вагітна: на Дніпропетровщині окупанти обстріляли житлові будинки
17:30
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Постачання зброї, фінансова підтримка, воєнні злочини РФ: Зеленський поговорив телефоном із Макроном
17:30
комп'ютер
За 5 місяців війни українська ІТ-армія атакувала понад 6 тис. російських сайтів
17:15
МЗС РФ
РФ внесла в санкційний список 39 британських політиків, бізнесменів та журналістів
17:07
Ексклюзив
Микола Маломуж
Удару по будинку Вадатурського в Миколаєві завдали цільово, - генерал Маломуж
17:01
Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)
16:52
Велика Британія
Викорінення російських олігархів: у Британії запрацював реєстр кінцевих власників нерухомості
16:46
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Війна між Китаєм і Тайванем неминуча, - експерт-міжнародник Харитонов
16:44
Ліз Трасс
"Світ спостерігатиме": Трасс застерегла Росію від нового обстрілу порту Одеси
16:26
Ексофіцеру корвета "Тернопіль" оголосили підозру за перехід на бік окупантів у 2014 році
16:25
Руслан Стефанчук
Убивство окупантами військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом
16:15
Німеччина уряд
Німеччина відновить роботу першої резервної вугільної електростанції
16:15
Запорізька АЕС
Маємо серйозну небезпеку ядерного інциденту на Запорізькій АЕС, – експерт з енергетики
16:13
Михайло Подоляк
Подоляк назвав три основні фактори ефективної контроперації ЗСУ проти окупантів
16:02
наука
В Україні створили сайт для популяризації вітчизняної науки
15:57
Офіс генпрокурора України
Обійняли запропоновані окупантами "посади": двом колаборантам з Донеччини оголосили підозри
15:56
Шахтар
Стартовий матч УПЛ відбудеться на НСК "Олімпійський", - ЗМІ
15:43
генпрокурор Костін зустрівся з послами G7
Катування і вбивства Росією військовополонених українців: генпрокурор Костін зустрівся з послами G7 і представництвом ЄС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV