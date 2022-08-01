Про це інформують в телеграмі Військово-морські сили ЗСУ.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Так, в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, наші захисники захопили офіцера, прапорщика та 9 мобілізованих із так званої ДНР.

"Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів", - додали у ВМС.

Протягом вчорашньої доби Військово-морські сили знищили бойову машину піхоти армії РФ, також понад 20 осіб ліквідовано чи поранено.

1 серпня у розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.

Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.

Британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

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