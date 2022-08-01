Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині
Минулої доби воїни Військово-морських сил ЗСУ під час контрнаступу на Херсонському напрямку захопили у полон 11 рашистів
Про це інформують в телеграмі Військово-морські сили ЗСУ.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Так, в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, наші захисники захопили офіцера, прапорщика та 9 мобілізованих із так званої ДНР.
"Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів", - додали у ВМС.
Протягом вчорашньої доби Військово-морські сили знищили бойову машину піхоти армії РФ, також понад 20 осіб ліквідовано чи поранено.
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