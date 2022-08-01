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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

У розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

1 серпня, 2022 понедiлок
10:54
війна з Росією наступ ЗСУ

Наступ ЗСУ на Херсонщині примусив росіян перекидати війська з інших напрямків на Південь України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, український наступ примусив Росію збільшити війська на окупованому Півдні України. 

"Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти ЗСУ", - сказав Скібіцький у інтерв’ю The Guardian.

Він додав, що РФ два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. Також вона перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

Також Скібіцький пояснив, чому РФ важливо зупинити на Сході та Півдні України.  

"Якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ", - сказав Скібіцький.

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