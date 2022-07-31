На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у фейсбуці.
"У ніч із п'ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області. У результаті жива сила перетворилася на вуглинки, техніка – на купи металобрухту, а боєкомплект злетів у повітря", - пише Геращенко.
Також радник МВС України повідомив, що загинуло близько 80 окупантів, ще 200 отримало поранення.
"Втрати живої сили склали – близько 80 – 200-х і 200 – 300-х. Загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці, які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області", - додав він.
Також Геращенко повідомив, що це не перший випадок загибелі машиністів російської залізниці на території України.
"Це не перший випадок загибелі машиністів "РЗ" в Україні. І не останній. Якщо ваші родичі працюють машиністами в українському Криму або в областях Росії, з яких на еериторію України доставляються ешелони з боєприпасами, знайте – вони потенційні смертники!", - йдеться у дописі.
- Збройні сили України знищили 50 російських складів з боєприпасами за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS.
- 25 липня американський Інститут вивчення війни констатував, що у російському інфопросторі зростає тривога щодо провалу в Україні через успішні удари ЗСУ з HIMARS по головних вузлах тилового забезпечення та управління армії РФ.
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