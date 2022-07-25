ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 50 складів РФ з боєприпасами, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України знищили 50 російських складів з боєприпасами за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS
Про це Резніков заявив у етері національного телемарафону.
"Мова йде на півсотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє спроможності вести активні бойові дії", - сказав Резніков.
Він додав, що артилеристи використовують HIMARS з філігранною точністю, а союзники задоволені ефективністю застосування наданого озброєння.
"Навіть видно на фото деяких мостів – чітко покладено в районі шва цього мостового з'єднання", – зазначив Резніков.
- 25 липня американський Інститут вивчення війни констатував, що у російському інфопросторі зростає тривога щодо провалу в Україні через успішні удари ЗСУ з HIMARS по головних вузлах тилового забезпечення та управління армії РФ.
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