Про це Резніков заявив у етері національного телемарафону.

"Мова йде на півсотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє спроможності вести активні бойові дії", - сказав Резніков.

Він додав, що артилеристи використовують HIMARS з філігранною точністю, а союзники задоволені ефективністю застосування наданого озброєння.

"Навіть видно на фото деяких мостів – чітко покладено в районі шва цього мостового з'єднання", – зазначив Резніков.

25 липня американський Інститут вивчення війни констатував, що у російському інфопросторі зростає тривога щодо провалу в Україні через успішні удари ЗСУ з HIMARS по головних вузлах тилового забезпечення та управління армії РФ.

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