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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Появу HIMARS на озброєнні ЗСУ у Росії називають поворотним моментом у війні, - ISW

Появу HIMARS на озброєнні ЗСУ у Росії називають поворотним моментом у війні, - ISW

25 липня, 2022 понедiлок
05:39
війна з Росією HIMARS

У російському інфопросторі зростає тривога щодо провалу у війні в Україні через успішні удари ЗСУ з HIMARS по головних вузлах тилового забезпечення та управління армії РФ

Про це повідомляє ISW.

"Тривога в російському націоналістичному інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS "поворотним моментом у війні". У провладних telegram-каналах з'являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

Аналітики вважають, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включаючи заходи маскування і постійної зміни місця розташування угруповань техніки.

Проте така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували в ході війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

У свою чергу росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Експерти наголошують, що імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю. А попередні спроби окупантів просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інші ключові меседжі від ISW:

  • Українська влада все частіше визнає проведення українських контрнаступальних операцій у Херсонській області.

  • Кремль стикається зі зростаючим (хоча все ще дуже обмеженим) внутрішнім незгодою з боку етнічних меншин, які непропорційно несуть тягар російської війни в Україні.

  • 24 липня російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

  • За минулий тиждень українські удари пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до міста Херсон.

  • Російські війська здійснили обмежені наземні штурми в Херсонській області.

  • Кремль продовжив створення регіональних добровольчих батальйонів і використовує приватні військові компанії для набору військовослужбовців для створення бойової сили.

  • Також російська окупаційна влада продовжувала створювати умови для проведення референдумів про анексію на окупованих територіях і залучає російських цивільних для відбудови.

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російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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HIMARS
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