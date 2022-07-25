Про це повідомляє ISW.

"Тривога в російському націоналістичному інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS "поворотним моментом у війні". У провладних telegram-каналах з'являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

Аналітики вважають, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включаючи заходи маскування і постійної зміни місця розташування угруповань техніки.

Проте така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували в ході війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

У свою чергу росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Експерти наголошують, що імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю. А попередні спроби окупантів просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інші ключові меседжі від ISW:

Українська влада все частіше визнає проведення українських контрнаступальних операцій у Херсонській області.

Кремль стикається зі зростаючим (хоча все ще дуже обмеженим) внутрішнім незгодою з боку етнічних меншин, які непропорційно несуть тягар російської війни в Україні.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

За минулий тиждень українські удари пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до міста Херсон.

Російські війська здійснили обмежені наземні штурми в Херсонській області.

Кремль продовжив створення регіональних добровольчих батальйонів і використовує приватні військові компанії для набору військовослужбовців для створення бойової сили.

Також російська окупаційна влада продовжувала створювати умови для проведення референдумів про анексію на окупованих територіях і залучає російських цивільних для відбудови.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb