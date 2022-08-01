Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія.

"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі (області, - Ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", - сказав Бутрій.

На деокупованій території є села, які зруйновані на 90%, нині вони залишаються під постійними обстрілами.

В.о. голови ОВА Херсонщини наголосив, що ситуація в області критична та закликав жителів евакуюватися у безпечніші регіони: "Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області".