У Херсонській області ЗСУ деокупували 46 населених пунктів
На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області
Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія.
"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі (області, - Ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", - сказав Бутрій.
На деокупованій території є села, які зруйновані на 90%, нині вони залишаються під постійними обстрілами.
В.о. голови ОВА Херсонщини наголосив, що ситуація в області критична та закликав жителів евакуюватися у безпечніші регіони: "Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області".
- 1 серпня у розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.
- Минулої доби воїни Військово-морських сил ЗСУ під час контрнаступу на Херсонському напрямку захопили у полон 11 рашистів.
- Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.
- Британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.26
Купівля 39.26Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 39.56Продаж 41.03
- Актуальне
- Важливе