Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді
Українські воїни зайшли до раніше повністю окупованого рашистами Святогірська Донецької області. На міськраді замайорів український прапор, а в прилеглих місцях йде зачистка
Про це повідомили "Новини Донбасу" з посиланням на власні джерела серед українських військових.
У соцмережах опублікували фото, де український прапор було встановлено на будівлю міської ради Святогірська.
Також з'явилося фото на якому боєць Національної гвардії України Віталій Марків поблизу стелли у Святогірську.
Про це інформує і Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Прикордонники нищать ворога і на Донеччині. Разом з підрозділом ЗСУ бійці прикордонної служби зачистили позиції противника поблизу Святогірська. Звільнення України триває", - коментують у відомстві.
Нині офіційного повідомлення про це немає.
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