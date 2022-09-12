Про це повідомили "Новини Донбасу" з посиланням на власні джерела серед українських військових.

У соцмережах опублікували фото, де український прапор було встановлено на будівлю міської ради Святогірська.

Також з'явилося фото на якому боєць Національної гвардії України Віталій Марків поблизу стелли у Святогірську.

Про це інформує і Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Прикордонники нищать ворога і на Донеччині. Разом з підрозділом ЗСУ бійці прикордонної служби зачистили позиції противника поблизу Святогірська. Звільнення України триває", - коментують у відомстві.

Нині офіційного повідомлення про це немає.

Станом на 12 вересня відомо про тисячу загиблих мешканців Ізюма Харківської області, в міській раді кажуть, що втрати значно більші. У звільненому від окупантів селі Залізничне Харківської області виявлено ще 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань – розпочато провадження.

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола беруть участь у звільненні окупованих російськими загарбниками територій України.

12 вересня стало відомо, що територія Дергачівської громади Харківської області повністю деокупована.