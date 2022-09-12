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Головна війна з Росією У звільненому селі на Харківщині виявили 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань

У звільненому селі на Харківщині виявили 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань

12 вересня, 2022 понедiлок
17:02
війна з Росією У звільненому селі на Харківщині виявили 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань

У звільненому від окупантів селі Залізничне Харківської області виявлено ще 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань – розпочато провадження 

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що після деокупації с. Залізничне Харківської області місцеві мешканці повідомили правоохоронцям те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан. 

11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне було закопане на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне. 

"За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

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Генеральна прокуратура
окупанти
Харківщина
геноцид українців
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