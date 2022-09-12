Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков на брифінгу Медіацентру в понеділок, 12 вересня.

"Повної інформації про кількість загиблих місцевих мешканців наразі немає. Як і по всій окупованій території, росіяни чинили воєнні злочини і намагались їх приховати. Щонайменше тисячу місцевих мешканців загинуло внаслідок військових дій", - сказав Стрельник.

Однак Ізюмська міська рада вважає, що реальні цифри постраждалих мешканців набагато більші, оскільки окупанти зруйнували всі заклади охорони здоров'я.

"Доступ до ліків був обмежений. росіяни розграбували всі аптеки... Наразі у звільненому Ізюмі гостро стоїть питання забезпечення ліками та госпіталізація тяжко хворих і поранених", - додав Стрельник.

Станом на 12 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знищено 80% інфраструктури. Наразі у місті перебуває близько 10 тис. мешканців.

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