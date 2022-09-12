Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков на брифінгу Медіацентру в понеділок, 12 вересня.

"Внаслідок агресії росії понад 80% інфраструктури у місті зруйновано. Це і приватні будинки, і багатоквартирні, і промислові потужності. Але найстрашніше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємось на допомогу обласної влади. Необхідно провести всі кошторисні, роботи і почати відбудову міста", - сказав Стрельник.

Депутат зазначив, що ще до звільнення Ізюму вдалося провести "тиху" евакуацію жінок та дітей з міста, однак наразі в Ізюмі знаходиться близько 10 тис. мешканців.

"Як тільки завершаться заходи по стабілізації ситуації, міська влада відразу почне виконувати роботу у місті, до цього вони працювали в області", - йдеться у повідомленні.

Територія Дергачівської громади Харківської області повністю деокупована, каже мер.

Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу, проте такі дії не завершать наразі війну, вона може затягнутися до 2023 року.

12 вересня депутат Ізюмської міської ради, начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Максим Стрельник повідомив, що український прапор вже замайорів на будівлі Ізюмської міської ради.

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