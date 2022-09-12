Російські окупанти зруйнували 80% інфраструктури Ізюма, у місті залишається близько 10 тис. мешканців
Станом на 12 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знищено 80% інфраструктури. Наразі у місті перебуває близько 10 тис. мешканців
Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков на брифінгу Медіацентру в понеділок, 12 вересня.
"Внаслідок агресії росії понад 80% інфраструктури у місті зруйновано. Це і приватні будинки, і багатоквартирні, і промислові потужності. Але найстрашніше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємось на допомогу обласної влади. Необхідно провести всі кошторисні, роботи і почати відбудову міста", - сказав Стрельник.
Депутат зазначив, що ще до звільнення Ізюму вдалося провести "тиху" евакуацію жінок та дітей з міста, однак наразі в Ізюмі знаходиться близько 10 тис. мешканців.
"Як тільки завершаться заходи по стабілізації ситуації, міська влада відразу почне виконувати роботу у місті, до цього вони працювали в області", - йдеться у повідомленні.
- Територія Дергачівської громади Харківської області повністю деокупована, каже мер.
- Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу, проте такі дії не завершать наразі війну, вона може затягнутися до 2023 року.
- 12 вересня депутат Ізюмської міської ради, начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Максим Стрельник повідомив, що український прапор вже замайорів на будівлі Ізюмської міської ради.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.81
Купівля 39.81Продаж 40.72
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе