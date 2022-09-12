В Ізюмі вже замайорів український прапор, - депутат Ізюмської міськради Стрельник
Депутат Ізюмської міської ради, начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Максим Стрельник повідомив, що український прапор вже замайорів на будівлі Ізюмської міської ради
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Завдяки ЗСУ український прапор нещодавно знову замайорів на найвищій точці Харківщини - на горі Крем’янець. Він вже замайорів і на будівлі Ізюмської міської ради. Ізюмчани виходять огорнуті жовто-блакитним прапором до українських військових, вітають їх", - зазначив Стрельник.
За його словами, місцеві запрошують хлопців поласувати родзинки та фірмову полуницю. Скуштувати теплі сніданки та обіди.
"В Ізюмі вже завершується стабілізаційна операція, в який беруть участь ЗСУ та правоохоронні органи. Чекаємо офіційного повідомлення від Генерального штабу щодо Ізюма", - зауважив Стрельник.
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