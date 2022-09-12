Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Завдяки ЗСУ український прапор нещодавно знову замайорів на найвищій точці Харківщини - на горі Крем’янець. Він вже замайорів і на будівлі Ізюмської міської ради. Ізюмчани виходять огорнуті жовто-блакитним прапором до українських військових, вітають їх", - зазначив Стрельник.

За його словами, місцеві запрошують хлопців поласувати родзинки та фірмову полуницю. Скуштувати теплі сніданки та обіди.

"В Ізюмі вже завершується стабілізаційна операція, в який беруть участь ЗСУ та правоохоронні органи. Чекаємо офіційного повідомлення від Генерального штабу щодо Ізюма", - зауважив Стрельник.

Територія Дергачівської громади Харківської області повністю деокупована, каже мер.

Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу, проте такі дії не завершать наразі війну, вона може затягнутися до 2023 року.

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