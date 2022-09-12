English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Ізюмі вже замайорів український прапор, - депутат Ізюмської міськради Стрельник
Ексклюзив

В Ізюмі вже замайорів український прапор, - депутат Ізюмської міськради Стрельник

12 вересня, 2022 понедiлок
11:11
війна з Росією ЗСУ на в'їзді до міста Ізюма Харківської області

Депутат Ізюмської міської ради, начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Максим Стрельник повідомив, що український прапор вже замайорів на будівлі Ізюмської міської ради

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Завдяки ЗСУ український прапор нещодавно знову замайорів на найвищій точці Харківщини - на горі Крем’янець. Він вже замайорів і на будівлі Ізюмської міської ради. Ізюмчани виходять огорнуті жовто-блакитним прапором до українських військових, вітають їх", - зазначив Стрельник.

За його словами, місцеві запрошують хлопців поласувати родзинки та фірмову полуницю. Скуштувати теплі сніданки та обіди.

"В Ізюмі вже завершується стабілізаційна операція, в який беруть участь ЗСУ та правоохоронні органи. Чекаємо офіційного повідомлення від Генерального штабу щодо Ізюма", - зауважив Стрельник.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Ізюм
Читайте також:
Андрій Піонтковський
11 вересня, 2022 неділя
Жирні щури починають тікати з путінського корабля, - Піонтковський
російські окупанти
11 вересня, 2022 неділя
Окупанти тікають зі Сватового на Луганщині і частково з Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
Бріджит Брінк
12 вересня, 2022 понедiлок
У США відреагували на російські ракетні удари по інфраструктурі України
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.72
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
12 вересня
12:08
Ексклюзив
переяславське князівство
Горе переможеним
11:56
гуманітарна допомога
На деокуповані території Харківщини доставлять першу гумдопомогу 
11:54
Дмитро Медведєв
"Це лише дитяча розминка": Медведєв відреагував на заяву Зеленського про неприпустимість ультиматумів РФ
11:51
Ексклюзив
окупанти
Поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою, - військовий експерт Риженко
11:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долар та євро в обмінниках сьогодні
11:32
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому наступ ЗСУ на Херсонщині розгортається повільніше, ніж на Харківщині
11:19
Німеччина Україна
Більшість німців готові терпіти незручності, задля збереження санкцій проти Росії – соцопитування
11:01
Держдеп США
У Держдепі США засудили удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі
10:50
Військовий СБУ спиною
В Одесі затримано російського агента, який готував списки "потенційних цілей" РФ серед  українських силовиків
10:46
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Ердоган підготував для Путіна пропозицію зустрітися із Зеленським в Туреччині, - ЗМІ
10:38
Російський ракетний удар по Запоріжжю - ілюстрація
Ворог вдарив ракетами по об'єкту інфраструктури Запоріжжя
10:31
ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині
ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині
10:30
Санкції
НАЗК пропонує додати до списку санкцій США керівництво Роснєфті, ЛУКОЙЛу й компанію "КамАЗ"
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Український бліцкриг: ворог відтягує сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони, - Згурець
10:06
Інфографіка
російський танк
РФ втратила близько 52,9 тис. військових, 4640 бойових бронемашин і 243 літаки за час масштабної війни, - Генштаб ЗСУ
10:01
Збірна Італії з волейболу
Визначився переможець найуспішнішого для збірної України ЧС з волейболу
09:45
Окупанти вночі вдарили ракетами по приватному сектору та перинатальному центру Краматорська
Окупанти вночі вдарили ракетами по приватному сектору та перинатальному центру Краматорська
09:39
ЗСУ
Україна переломила хід цієї війни, проте нинішній контрнаступ наразі її не завершить, – ISW
09:35
На фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому переговори з Путіним зараз неможливі
09:31
російські окупанти
Готові голосувати навіть 31 грудня: на Луганщині окупанти перенесли псевдореферендум на невизначений термін, - Гайдай
09:21
Миколаїв, обстріли
На Миколаївщині загарбники частково зруйнували понад 40 будинків, адмінбудівлю та газопровід, травмовано 5 людей
09:11
Карлос Алькарас
US Open виграв 19-річний тенісист, який став наймолодшою першою ракеткою світу в історії
08:50
світло
У Харківській області на 80% відновили електро- та водопостачання, на Дніпропетровщині усі міста вже з електрикою
08:42
Ексклюзив
окупанти рф
Ворог починає сигналізувати про перемовини: вони готові скласти зброю й поповнити обмінний фонд, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
08:40
На фото Збройні сили України
ЗСУ примусили РФ віддати наказ про виведення військ з Харківщини, - британська розвідка
08:14
Слов'янськ, дитячий садок
На Донеччині російські окупанти за добу вбили 3 і поранили 8 мирних жителів
08:11
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: Результати та розклад трансляцій матчів 4-го туру чемпіонату України
08:09
втрати рф
На Херсонському напрямку бригада російських морпіхів втратила 85% складу після вдалих дій ЗСУ, - Генштаб 
08:03
Укрзалізниця
Потяги між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом попри часткове знеструмлення Харківщини
07:49
Дніпропетровщина. Окупанти обстріляли будинки
На Дніпропетровщині окупанти з "ураганів" і "градів" обстріляли цивільну інфраструктуру: пошкоджено приватні будинки, ліцей та електромережі
07:33
Оновлено
Харків обстріл
Окупанти обстріляли житловий будинок Харкова, є загиблі й поранені
07:23
ЗСУ
ЗСУ за добу витіснили окупантів із понад 20 населених пунктів, - Генштаб 
06:48
Бріджит Брінк
У США відреагували на російські ракетні удари по інфраструктурі України
06:23
Російський корабель - ілюстроване фото
Росіяни активізували корабельне угруповання в Чорному морі
06:07
втрати РФ
Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів, 3 самохідних гаубиці "Мста-С" й 40 окупантів на Півдні
01:31
Bushmaster
Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл у Харківській області, - Резніков
01:00
Денис Казанський
Удар по критичній інфраструктурі є помстою росіян за розгром на Харківщині, - журналіст Казанський
00:17
Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через обстріли окупантами інфраструктури
2022, неділя
11 вересня
23:36
Вояки Дієвої армії УНР. Сучасна реконструкція
11 вересня в історії: війська антиросійської коаліції увійшли до Севастополя, армія УНР відбила у більшовиків Умань
23:14
Оновлено
збита ракета
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV