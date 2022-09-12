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Війна з Росією: хроніка
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Україна переломила хід цієї війни, проте нинішній контрнаступ наразі її не завершить, – ISW

12 вересня, 2022 понедiлок
09:39
війна з Росією ЗСУ

Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу, проте такі дії не завершать наразі війну, вона може затягнутися до 2023 року

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що втрата Ізюма прирікає на зрив початкового російського плану на цьому етапі війни та гарантує, що просування росіян у напрямку Бахмута чи навколо Донецька не буде вирішальним, якщо воно взагалі відбудеться.

Зазначається, що український тиск на Херсон у поєднанні зі швидким контрнаступом у Харкові ставить росіян перед жахливою дилемою часу та простору. Росії, ймовірно, не вистачає достатніх резервних сил, щоб завершити формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскіл. 

Експерти ISW вважають, що нинішній український контрнаступ не завершить війну. 

"Кампанія на північному сході України в кінцевому підсумку досягне кульмінації, що дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони і, можливо, навіть провести локалізовані контратаки. Щоб завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться розпочати наступні контрнаступальні операції, ймовірно, декілька", – йдеться в повідомленні.

Також вони прогнозують, що, ймовірно, війна затягнеться до 2023 року.  Але Україна переломила хід цієї війни на свою користь. 

"Київ, імовірно, дедалі більше диктуватиме місце та характер основних бойових дій, і Росія дедалі частіше неадекватно реагуватиме на зростаючий фізичний і психологічний тиск під час послідовних військових кампаній, якщо Москва не знайде спосіб відновити ініціативу", – додали аналітики.

Ключові висновки ISW за 11 вересня:

  • Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі
  • 11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор на Запорізькій атомній електростанції
  • Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відходять з позицій по всій території Харківської області, крім східної частини
  • Російські блогери визначили річку Оскіл, яка тече від Куп’янська до Ізюма, новою лінією фронту після відходу росіян із позицій у східній Харківській області
  • Українські сили просунулися до Вовчанська та Великого Бурлука, на південь кордону
  • Українські сили продовжують вести позиційні бої та завдавати ударів по російських військових, матеріально-технічних і транспортних засобах уздовж південної лінії
  • Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Авдіївки та Бахмута
  • Російська влада продовжує залучати бойову силу з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні та намагається виплатити компенсацію добровольцям
  • Успіх останніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв оголошенню Росією про відкладення "референдумів" про анексію на невизначений термін

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російська армія
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Ізюм
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