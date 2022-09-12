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Головна війна з Росією ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині

ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині

12 вересня, 2022 понедiлок
10:31
війна з Росією ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині

Територія Дергачівської громади Харківської області повністю деокупована

Про це повідомив міський голова В'ячеслав Задоренко у фейсбуці.

"Минуло 200 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. За цей час окупанти принесли дуже багато горя нашій громаді, але завдяки мужності наших захисників та скоординованим діям керівництва, територія Дергачівщини наразі повністю деокупована!", - пише Задоренко.

Міський голова повідомив, що наразі надається гуманітарна допомога мешканцям громади.

"Я також хочу висловити подяку і захоплення оперативністю дій працівників ДСНС та енергетиків, які протягом декількох годин ліквідували пожежі на пошкоджених росіянами об’єктах критичної інфраструктури, завдяки чому у місті Дергачі знову є світло. Попереду дуже багато роботи, тому будемо працювати разом над відновленням громади! Слава Україні! Слава ЗСУ!", - додав Задоренко.

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Україна
Росія
окуповані території
окупанти
Харківщина
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