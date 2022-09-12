ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині
Територія Дергачівської громади Харківської області повністю деокупована
Про це повідомив міський голова В'ячеслав Задоренко у фейсбуці.
Міський голова повідомив, що наразі надається гуманітарна допомога мешканцям громади.
- Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу, проте такі дії не завершать наразі війну, вона може затягнутися до 2023 року.
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