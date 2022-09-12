"Я також хочу висловити подяку і захоплення оперативністю дій працівників ДСНС та енергетиків, які протягом декількох годин ліквідували пожежі на пошкоджених росіянами об’єктах критичної інфраструктури, завдяки чому у місті Дергачі знову є світло. Попереду дуже багато роботи, тому будемо працювати разом над відновленням громади! Слава Україні! Слава ЗСУ!", - додав Задоренко.

Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу, проте такі дії не завершать наразі війну, вона може затягнутися до 2023 року.

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