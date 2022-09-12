Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. У російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка", - повідомляє Генштаб.

Також відомо, що протягом 12 вересня, авіація Сил оборони здійснила сім ударів: було уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки та знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

У результаті вогневого впливу було уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. В зону ураження також потрапили ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

"На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни", - йдеться у повідомленні.

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола беруть участь у звільненні окупованих російськими загарбниками територій України.

12 вересня стало відомо, що територія Дергачівської громади Харківської області повністю деокупована.

12 вересня українські воїни зайшли до раніше повністю окупованого рашистами Святогірська Донецької області. На міськраді замайорів український прапор, а в прилеглих місцях йде зачистка.

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