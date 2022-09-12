Військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України, - Генштаб
Недовіра до вищого командування змусила велику кількість російських "добровольців" категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
"Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. У російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.
"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка", - повідомляє Генштаб.
Також відомо, що протягом 12 вересня, авіація Сил оборони здійснила сім ударів: було уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки та знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.
У результаті вогневого впливу було уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. В зону ураження також потрапили ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.
"На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни", - йдеться у повідомленні.
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