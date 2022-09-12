Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для CNN.

Журналіст Фарід Закарія запитав президента України, чи може закінчитися повномасштабна війна РФ проти України, допоки Путін залишається при владі.

"Це залежить тільки від нього. Може бути так, що він керуватиме, а війна закінчиться. У принципі, я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації, інакше він із неї не вийде. Або це станеться після нього. І питання тоді буде до всього світу, коли наступить "після нього", - відповів Зеленський.

У тому ж інтерв'ю Зеленський пояснив, чому переговори з Путіним зараз неможливі.

11 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на зустрічі з керівництвом держдуми президент РФ Володимир Путін запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.

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