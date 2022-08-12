English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ФБР вилучило 11 комплектів секретних документів під час обшуків у Трампа, - The Wall Street Journal

ФБР вилучило 11 комплектів секретних документів під час обшуків у Трампа, - The Wall Street Journal

12 серпня, 2022 п'ятниця
21:03
Світ Дональд Трамп

Агенти ФБР, які обшукали будинок колишнього президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, знайшли 11 наборів секретних документів, у тому числі деякі з позначеними як цілком таємні та призначені для доступу лише в спеціальних державних установах

Про це інформує "The Wall Street Journal".

Агенти Федерального бюро розслідувань вилучили у Трампа близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописну записку та помилування його соратника Роджера Стоуна. 

Також у списку конфіскованого була інформація про "президента Франції". 

Крім того, із вилученого відомо про чотири документи – з грифом "цілком таємно", ще три – з грифом "таємно" і ще три – конфіденційні. Подробиць про зміст документів не надають.

Адвокати Трампа стверджують, що той скористався своїми повноваженнями, щоб розсекретити матеріали до того, як покинув посаду. Попри те, що президент має повноваження розсекречувати документи, існують федеральні правила, які визначають процес для цього.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Александр Лукашенко
11 серпня, 2022 четвер
Рано чи пізно, але Лукашенко вступить у війну, - білоруський опозиціонер Ковалевський
11 серпня, 2022 четвер
На тимчасово окупованій Херсонщині впали електроопори, що з'єднують ЗАЕС із Кримом, - депутат облради Хлань
Автор Роман Яворський
11 серпня, 2022 четвер
Твори про "хохлів" у шкільній програмі: МОН не захотів відмовитися від російської літератури
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
12 серпня
21:19
101-а американська дивізія
До Європи для посилення НАТО прибуде десантна дивізія США
21:17
В Іспанії запустили найбільшу в світі сонячну електростанцію
21:11
Військовослужбовці Держприкордонслужби завдяки дрону знищили ворожий танк
21:08
Атака хакерів
В Одесі знайшли особу, яка у соцмережах займалася антиукраїнською агітацією
21:07
Стрілянина у Чорногорії
У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину на вулиці. 11 загиблих
21:02
У Нью-Йорку чоловік з ножем напав на письменника Салмана Рушді
20:55
збита ракета
Над Миколаївщиною ППО збила ворожу ракету, - Кім
20:45
Церемонія для випускників шкіл у Дніпрі
У Дніпровському метро з міркувань безпеки влаштували церемонію для випускників шкіл
20:39
Усик - Джошуа
Хорватський боксер дав пораду Усику перед боєм з Джошуа
20:35
Оновлено
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Росіяни вдарили по Краматорську, є жертви
20:34
ЗАЕС окупанти
У Amnesty International засудили дії росіян на ЗАЕС
20:31
Папа Римський Франциск
Зеленський поговорив з Папою Франциском і розповів про злочини росіян в Україні
20:24
Жозеп Боррель
Боррель підтримав демілітарізацію ЗАЕС та закликав росіян повернути станцію Україні
20:23
Грузія
В Грузії опозиція закликала обмежити продаж нерухомості для росіян
20:18
На Харківщині поліцейські п’ять годин виловлювали молоду африканську левицю
20:15
Анка Фельдгузен
Амбасадорка Німеччини в Україні порівняла Путіна з Гітлером
20:03
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
РФ через численні втрати не здатна проводити належну ротацію окупантів, які воюють у передових підрозділах, - Генштаб
20:03
Окупанти запустили дві ракети
Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю: у місті пожежа, поранено жінку, зруйновано об'єкти інфраструктури
19:54
окупант
Росіяни намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на Півдні України, - Генштаб
19:48
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:45
Сі Цзіньпін
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує зустрітись з Байденом у листопаді, - WSJ
19:44
Бахмут, російський обстріл
Окупанти намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут
19:35
Російські військові
Росія проводить ротацію у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей
19:29
білорусь солдати лукашенко
Білорусь провела перевірку готовності до застосування системи бойового управління й оповіщення збройних сил, - Генштаб
19:29
У Росії заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе
19:27
Навчання на полігоні "Лосвідо" (Білорусь)
У Білорусі знову продовжили військові навчання, щонайменше до 20 серпня
18:58
нафта нафтопровід
Казахстан експортуватиме частину своєї нафти в обхід Росії, - Reuters
18:45
"Ультрамарафон вдячності": київський рятувальник пробіжить 800 км до Варшави, щоб зібрати 2 млн грн для ДСНС
18:44
ДНР
Терористи з так званої ДНР назвали дату судилища над іноземцями, які захищали Україну
18:38
Анка Фельдгузен
Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні, - амбасадорка Німеччини
18:22
Кременчук
Ліквідували залишки збитих ракет: мер Кременчука пояснив, чому в місті лунали вибухи
18:12
Microsoft презентувала Windows 11
У Держспецзв'язку дали поради, як налаштувати систему захисту Windows
18:04
Законопроєкт про особливий статус англійської мови передбачатиме обов'язкове її використання в окремих сферах, - Мінкульт
18:00
Литовець, який організував збір грошей на "байрактар" для України, анонсував "нові подарунки до 24 серпня"
Литовець, який організував збір грошей на "байрактар" для України, анонсував "нові подарунки до 24 серпня"
17:50
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Пауза у війні вигідна тільки Путіну, - Яценюк
17:48
На фото надані Євросоюзом патрульні катери UMS – 425CC
ЄС передав Україні 4 патрульні катери UMS 425CC для охорони держкордону
17:43
Воєнний стан
Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
17:33
Важить кілограм і оснащений камерою: Молдова запустила в космос перший власний супутник
17:30
У Києві викрили компанію, яка продавала російські нафтопродукти: 27 тонн вилучених мастил передадуть ЗСУ
У Києві викрили компанію, яка продавала російські нафтопродукти: 27 тонн вилучених мастил передадуть ЗСУ
17:27
Херсонська область
ЗСУ знищили склад росіян на Херсонщині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV