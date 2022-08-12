Про це інформує "The Wall Street Journal".

Агенти Федерального бюро розслідувань вилучили у Трампа близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописну записку та помилування його соратника Роджера Стоуна.

Також у списку конфіскованого була інформація про "президента Франції".

Крім того, із вилученого відомо про чотири документи – з грифом "цілком таємно", ще три – з грифом "таємно" і ще три – конфіденційні. Подробиць про зміст документів не надають.

Адвокати Трампа стверджують, що той скористався своїми повноваженнями, щоб розсекретити матеріали до того, як покинув посаду. Попри те, що президент має повноваження розсекречувати документи, існують федеральні правила, які визначають процес для цього.

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