США можуть передати Україні системи ППО HAWK, - Reuters

Про це пише Reuters, з посиланням на власні джерела.

Ракети-перехоплювачі HAWK є модернізацією ракетних комплексів Stinger - систем ППО меншого розміру і меншої дальності, відправлених Україні на початку російського вторгнення.

Для передачі обладнання HAWK, яке базується на технології часів В’єтнаму, але кілька разів модернізувалося, адміністрація Байдена може скористатися програмою Presidential Drawdown Authority. PDA дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів без схвалення конгресу у випадку надзвичайної ситуації.

Reuters не зміг визначити, скільки систем і ракет HAWK Сполучені Штати мають для передачі. Білий дім від коментарів відмовився .

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, передачу якої Україні поки не розглядають, повідомили Reuters представники США.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна невдовзі отримає ще три комплекси ППО IRIS-T.

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