Про це на німецько-українському бізнес-форумі в Берліні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Укрінформ..

"Атаки Росії на цивільну інфраструктуру демонструють, що ми повинні зробити все, аби відбудувати та захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізницю. Я дуже радий, що німецькі зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а віднедавна ще й IRIS-T – в Україні. Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше", – зазначив Олаф Шольц.

Він наголосив, що Німеччина та інші партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться.

"Це стосується як воєнного часу, так і періоду відбудови. Україна може покластися на Німеччину, на Європейський Союз та інших друзів. Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Я впевнений, що про зброю на економічній конференції також потрібно говорити", – наголосив канцлер ФРН.

IRIS-T SLM – німецький зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Він призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. На озброєнні – з 2014 року. Базова радіолокаційна станція забезпечує пошук і супровід цілей на відстані до 250 км. Швидкість снаряда – до 3600 км/год. Можлива одночасна атака кількох цілей.

Нагадаємо, зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який нещодавно передали з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування.

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