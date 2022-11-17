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На проміжних виборах у США республіканці перемагають у Палаті представників, - CNN

17 листопада, 2022 четвер
03:46
Світ Конгрес США

Республіканці перемагають демократів у Палаті представників на проміжних виборах в США, подолавши поріг у 218 місць

Про це повідомляє CNN.

У штаті Джорджія все ще тривають вибори до Сенату, які будуть завершені у грудневому другому турі та визначатимуть, наскільки великою буде більшість у демократів.

Перемога республіканців у Палаті представників завершить другий строк перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікера в січні.

Як пише CNN, до палати повернеться ідеологія колишнього президента США Дональда Трампа.

"Нова Палата представників під керівництвом республіканців напевно зробить життя Білого дому більш складним до кінця терміну правління Байдена, як президент визнав перед виборами, коли він сказав журналістам, що втрата більшості Демократичної партії зробить ситуацію складнішою", - пише CNN.

  • 8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.
  • Президент Джо Байден задоволений попередніми результатами виборів у США і відмовляється змінювати курс. Він також вважає, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США.
  • Колишній президент США Дональд Трамп назвав попередні результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою".
  • Демократична партія зберегла більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада.

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вибори у США
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