Трамп закликав зменшити постачання зброї України, - CNN
Дональд Трамп закликав зменшити постачання зброї Україні, водночас він завив, що зможе завершити війну, якщо стане президентом у 2024 році
Про це він сказав в етері телеканалу CNN
"Ми віддали стільки зброї, що у нас не залишилося амуніції", — сказав він.
Трамп також заявив, що завершить війну в Україні "за 24 години", якщо якщо знову стане президентом на виборах 2024 року.
Водночас він відмовився бажати провалу президенту Росії Володимиру Путіну.
"Я не думаю про "перемогу" чи "програш", я просто хочу, щоб це закінчилося, щоб люди перестали вбивати один одного", – пояснив Трамп.
- 9 травня суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл - він має відшкодувати жертві $5 млн
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