Трамп закликав зменшити постачання зброї України, - CNN

Про це він сказав в етері телеканалу CNN

"Ми віддали стільки зброї, що у нас не залишилося амуніції", — сказав він.

Трамп також заявив, що завершить війну в Україні "за 24 години", якщо якщо знову стане президентом на виборах 2024 року.

Водночас він відмовився бажати провалу президенту Росії Володимиру Путіну.

"Я не думаю про "перемогу" чи "програш", я просто хочу, щоб це закінчилося, щоб люди перестали вбивати один одного", – пояснив Трамп.