Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Трамп закликав зменшити постачання зброї України, - CNN

Трамп закликав зменшити постачання зброї України, - CNN

11 травня, 2023 четвер
16:42
Світ Дональд Трамп

Дональд Трамп закликав зменшити постачання зброї Україні, водночас він завив, що зможе завершити війну, якщо стане президентом у 2024 році

Про це він сказав в етері телеканалу CNN

"Ми віддали стільки зброї, що у нас не залишилося амуніції", — сказав він.

Трамп також заявив, що завершить війну в Україні "за 24 години", якщо якщо знову стане президентом на виборах 2024 року.

Водночас він відмовився бажати провалу президенту Росії Володимиру Путіну.

"Я не думаю про "перемогу" чи "програш", я просто хочу, щоб це закінчилося, щоб люди перестали вбивати один одного", – пояснив Трамп.

  • 9 травня суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл - він має відшкодувати жертві $5 млн
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
10 травня, 2023 середа
Контрнаступ під Бахмутом та захоплення росіянина у полон завдяки дрону. Колонка Сергія Згурця
9 травня, 2023 вiвторок
Ломаченко у США висловився про війну РФ проти України
Бахмут
10 травня, 2023 середа
Під час операції в Бахмуті 72-га бригада РФ намагалася тримати позиції, а вагнерівці тікали, - майор ЗСУ Жорін
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
11 травня
17:50
Ексклюзив
Ракета Storm Shadow здатна проходити ППО противника, - військовий експерт Рябих
17:49
санкції проти Росії
Єврокомісія знайшла юридичні підстави як використати активи РФ для відбудови України
17:33
Бійці ЗСУ на протезах пройдуть піший 120 кілометровий благодійний марафон
17:31
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі Блащак про ракету, яку знайшли під Бидгощем: військові бачили її проліт, але не повідомили
17:28
думки тихі
У Бахрейні покажуть український фільм "Мої думки тихі"
16:58
Аеропорт Сургута
У Росії 4 дні не реагували на повідомлення про замінування аеропорту через "майские празники"
16:51
Лікарі вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора з України
16:44
Кличко оглянув вагони із Варшави
Кличко показав вагони метро, які прибули до Києва з Варшави
16:37
Оновлено
метро станція "Сирець"
У столичному метро відновлено рух станцією "Сирець"
16:29
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
У міськраді Мелітополя заявили, що окупанти готуються до оборони: заривають у землю "смерчі" та "гради"
16:28
У НАЗК розповіли скільки світових компаній внесено у список спонсорів війни РФ і як це впливає на їхній бізнес
16:24
на фото наслідки обстрілу Торецька
Росіяни завдали ракетного удару по Торецьку на Донеччині: постраждали 6 людей
16:20
Ексклюзив
Дніпро, Херсонщина
Окупанти нищать заповідні зони на лівобережжі Херсонщини, - ексзаступник мера Херсона Головня
16:13
британський бойовий танк Challenger 2
Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – міністр оборони Великої Британії
16:07
Оновлено
Ракета Storm Shadow
Британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow
16:00
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Вибухи в Москві – провокація спецслужб РФ: кремль готує удар по українських центрах прийняття рішень
15:57
ЗСУ навчання у Великій Британії
Україні потрібен арсенал вартістю понад $30 млрд, щоб дасти відсіч агресії РФ, - Bloomberg
15:55
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що ЗСУ потребують більше часу на підготовку до контрнаступу
15:44
Ілва Йоганссон
Комісар ЄС із внутрішніх питань прибула до Києва
15:39
Олексій Арестович
Росія внесла Арестовича до списку терористів: він відреагував
15:32
жінка в наручниках
За тиждень заробляли 2 млн грн: на Одещині викрили збувачів метадону
15:30
грузія
ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію
15:10
Індія росія прапор
За 2022 рік імпорт нафти з Росії в Індію зріс у десять разів, - BBC
14:55
аукціон
 У світі немає аналогічних практик: у Прозорро.Продажі пояснили, чому досі не продають конфісковані російські активи
14:53
Весь колектив звільнено: букмекерська компанія Parimatch остаточно припиняє діяльність в Україні
14:51
Міжнародний кримінальний суд
У РФ планують оголосити в розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна
14:49
"Активно готуємося робити смерть ворогам": збираємо на два тепловізори мінометній батареї 47 ОМБр
14:45
Обстріл Харківщини
Унаслідок обстрілу Харківщини дістали поранення дві людини, серед них неповнолітня
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:41
Ексклюзив
Військовослужбовець Ярослав Лисенко
Можливо, з Бахмутського напрямку й почнеться великий наступ, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
14:28
Кіліан Мбаппе у матчі ПСЖ - "Ювентус", Ліга чемпіонів
"Реал Мадрид" знову спробує підписати Кіліана Мбаппе влітку
14:27
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай готується поглинути 5 центральноазіатських режимів, - політичний експерт Цибулько
14:11
Київрада
ДБР проводить обшуки в будівлі Київської міськради
14:08
прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Прем'єр-міністр Швеції особисто провів випробування БМП CV90, яка поїде в Україну
14:08
Україна шокує росіян своїм контрнаступом, - BILD
14:03
Миколаїв
"єВідновлення": протягом доби 3 тис. українців подали заявки на компенсацію за зруйноване житло
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
НБУ поліпшив прогноз річного економічного зростання
13:57
В Еспоо обвалився міст
У Фінляндії обвалився міст: постраждали 27 людей, переважно діти
13:53
бронемашина Cobra II
ЗСУ отримали на озброєння турецькі бронемашини Cobra II
13:46
Оновлено
Вибух у Мілані
У Мілані пролунав потужний вибух: 4 людини постраждали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV