Суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керролл
Суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл - він має відшкодувати жертві $5 млн
Про це пише CNN.
Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Е. Джин Керролл у гардеробній розкішного універмагу.
Журі федерального суду Манхеттена також визнало Дональда Трампа винним у наклепі за цивільним позовом, поданим письменницею Е. Джин Керролл.
Трамп повинен виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування Керролл за те, що вона успішно довела її позов про наклеп.
Було також встановлено, що Трамп має виплатити близько 2 мільйонів доларів США як компенсацію за її цивільний позов, довівши загальну суму до 5 мільйонів доларів.
Керролл стверджувала, що зґвалтування сталося 1996-го, коли вона зустрілася з Трампом в універмазі в Нью-Йорку. Між ними почалася розмова, і він запропонував їй приміряти білизну, яку вибирав для подарунка іншій жінці. Коли Керролл погодилася, Трамп пройшов разом з нею в гардероб, де, за словами письменниці, зґвалтував її.
Трамп звинувачення відкидав, наполягаючи, що Керрол обмовила його, щоб продати більше книжок.
- Нагадаємо, 4 квітня експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунули кримінальне обвинувачення у причетності до незаконної виплати за приховування інформації, яка могла зашкодити його передвиборчій кампанії. Адвокат заплатив порноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс) $130 тис. за мовчання про роман із Трампом. Кошти були перераховані з виборчого фонду, що є порушенням закону.
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