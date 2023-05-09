Суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керролл

Про це пише CNN.

Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Е. Джин Керролл у гардеробній розкішного універмагу.

Журі федерального суду Манхеттена також визнало Дональда Трампа винним у наклепі за цивільним позовом, поданим письменницею Е. Джин Керролл.

Трамп повинен виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування Керролл за те, що вона успішно довела її позов про наклеп.

Було також встановлено, що Трамп має виплатити близько 2 мільйонів доларів США як компенсацію за її цивільний позов, довівши загальну суму до 5 мільйонів доларів.

Керролл стверджувала, що зґвалтування сталося 1996-го, коли вона зустрілася з Трампом в універмазі в Нью-Йорку. Між ними почалася розмова, і він запропонував їй приміряти білизну, яку вибирав для подарунка іншій жінці. Коли Керролл погодилася, Трамп пройшов разом з нею в гардероб, де, за словами письменниці, зґвалтував її.

Трамп звинувачення відкидав, наполягаючи, що Керрол обмовила його, щоб продати більше книжок.