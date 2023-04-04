Про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, проте невідомо, чи фотографуватимуть його.

Після цього Трампа доправлять до зали суду, де йому висунуть звинувачення.

Таким чином, Трамп стане першим в історії президентом США, якому пред'являть кримінальне обвинувачення.

На Трампа ймовірно не вдягатимуть кайданки, оскільки він залишатиметься під постійною охороною правоохоронних органів.

Довідка

На початку 2018 року газета The Wall Street Journal повідомила, що колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс) $130 тис. за мовчання про роман із Трампом. Угоди досягли безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року.

Коена засудили до трьох років в'язниці за звинуваченням у низці злочинів, зокрема в незаконній витраті виділених на передвиборчу кампанію грошей. Частину з них виплатили за мовчання фотомоделі Карен Макдугал і порноакторці Стормі Деніелс. Їхні заяви могли б скомпрометувати Трампа напередодні виборів.

Коен підтвердив факт виплати, однак заявив, що зробив це з власної ініціативи та з власних коштів. Водночас Трамп стверджував, що не просив свого адвоката порушувати закон.