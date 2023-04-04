Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Дональда Трампа заарештували

Дональда Трампа заарештували

4 квітня, 2023 вiвторок
20:39
Суспільство Дональд Трамп

Експрезидента США Дональда Трампа арештовано, він знаходиться під вартою в офісі Окружного прокурора в Мангеттені і очікує офіційного висунення звинувачення

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, проте невідомо, чи фотографуватимуть його.

Після цього Трампа доправлять до зали суду, де йому висунуть звинувачення.

Таким чином, Трамп стане першим в історії президентом США, якому пред'являть кримінальне обвинувачення.

На Трампа ймовірно не вдягатимуть кайданки, оскільки він залишатиметься під постійною охороною правоохоронних органів.

Довідка

На початку 2018 року газета The Wall Street Journal повідомила, що колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс) $130 тис. за мовчання про роман із Трампом. Угоди досягли безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року.

Коена засудили до трьох років в'язниці за звинуваченням у низці злочинів, зокрема в незаконній витраті виділених на передвиборчу кампанію грошей. Частину з них виплатили за мовчання фотомоделі Карен Макдугал і порноакторці Стормі Деніелс. Їхні заяви могли б скомпрометувати Трампа напередодні виборів.

Коен підтвердив факт виплати, однак заявив, що зробив це з власної ініціативи та з власних коштів. Водночас Трамп стверджував, що не просив свого адвоката порушувати закон.

  • Експрезидент США Дональд Трамп очікував арешту 21 березня і закликав своїх прихильників протестувати.
  • 31 березня присяжні у суді Нью-Йорка висунули експрезиденту обвинувачення у причетності до виплати $130 тис. порноактрисі Стормі Деніелс.
  • Трамп відреагував на рішення присяжних проголосувати за висунення кримінального звинувачення.
  • 2 квітня стало відомо, що кампанія Трампа протягом двох днів після висунення йому обвинувачення отримала понад $5 млн пожертв.
  • 3 квітня Трамп прилетів у Нью-Йорк, щоби постати перед судом.
Новини
Світ
Президент США
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Євстратій Зоря
Автор Євстратій Зоря
3 квітня, 2023 понедiлок
Побиття у Хмельницькому: народ не хоче слухати, що кажуть в УПЦ-МП
Петро Порошенко
2 квітня, 2023 неділя
"Таємна зброя": військові прокоментували мобільні лазні, які привіз Порошенко з волонтерами
Микола Княжицький
2 квітня, 2023 неділя
Викликають сумніви способи, у які Києво-Печерську лавру звільняють від УПЦ МП, - Княжицький
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.9
    Купівля 36.9
    Продаж 37.83
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 квітня
21:52
Владлен Татарський
Відповідальність за вбивство пропагандиста Татарського взяла на себе організація, яка підірвала Дугіну
21:50
росія прапор занепад
РФ обурилася публікацією про злочини росіян у Бучі: викликала повіреного Франції і заявила протест
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Удар Фінляндії по Путіну, білоруські літаки готові до застосування "ядерки", польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського. Світові ЗМІ про Україну 4 квітня
20:47
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що присутність Кулеби на зустрічі членів НАТО порушує принцип єдності Альянсу
20:31
У Хмельницькій облраді заборонили УПЦ МП
Облрада Хмельницького ухвалила рішення про заборону УПЦ МП в області
20:22
Ексклюзив
евакуація
Барабаш: в Авдіївці залишається 5 дітей, батьків їхніх в очі називаю вбивцями
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кого насправді вразив ПТСР?
19:52
Чехія прийняла близько 500 тис. українських біженців від початку повномасштабної війни, – тимчасово повірений Усатий
19:42
Президент Чорногорії Яков Мілатовіч
"На 100% підтримую зовнішню політику ЄС щодо РФ": Новообраний президент Чорногорії Мілатович
19:26
Кабмін
Кабмін провів кадрові ротації в міністерствах
19:08
Російські винищувачі завдали авіаудару по Чернігівщині: загорівся приватний будинок
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 405-ї доби війни: великі втрати росіян біля Бахмуту та заборона УПЦ МП на Хмельниччині
19:00
Ексклюзив
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
На південному фронті ворог іде в глуху оборону для прикриття свого відступу, - військовий експерт Світан
18:56
окупанти орки
Окупанти під виглядом комунальних перевірок заселяють військових у помешкання, які тимчасово покинули власники, — Генштаб
18:49
Пентагон
США оголосили про новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд для України
18:41
Грузія ЄС
"Грузія перебуває на роздоріжжі": співдоповідачі ПАРЄ про перспективи інтеграції країни у ЄС
18:40
Кордон з БІлоруссю
Український уряд припинив дію угоди з Білоруссю про співпрацю у туризмі
18:32
Ексклюзив
Еспресо
Якщо влада визнає помилку, ми дізнаємося, коли Еспресо повернуть в цифровий ефір, - головна редакторка каналу Равва
18:25
санкції проти Росії
Литва пропонує ввести проти Росатому санкції, які міститимуть винятки для Угорщини, - Reuters
18:23
мер Мелітополя
На Запоріжжі російські окупанти мінують поля, - мер Мелітополя
18:12
Ексклюзив
Ярослав Железняк
АРМА треба ліквідовувати, - нардеп Железняк
18:08
Генасамблея ООН
Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей із тимчасово окупованих територій України
18:08
Зґвалтування
По черзі ґвалтували жительку Харківщини: СБУ зібрала докази воєнного злочину трьох військових РФ
18:00
OPINION
Олексій Панич
Як виглядає титул "міста-герої" на тлі декомунізації
17:57
путін лукашенко
Лукашенко здійснить дводенний робочий візит у РФ
17:57
хакер
"Проводжаємо в НАТО": російські хакери заявили, що вони відповідальні за кібератаку на парламент Фінляндії
17:38
повістка
Пропаганда РФ активізувала поширення фейків про повістки та призов в Україні, - Маляр
17:33
Джозеф Байден
Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції
17:30
Вступ України до НАТО й нарощення виробництва боєприпасів для успішного контрнаступу: Кулеба зустрівся зі Столтенбергом у Брюсселі
17:29
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви закликав НАТО серйозно поставитися до ядерної загрози в Білорусі
17:24
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:14
на фото Володимир Зеленський і Саулі Нііністьо
"Сподіваємося, що Вільнюський саміт наблизить Україну до вступу в Альянс": Зеленський привітав Фінляндію з членством у НАТО
17:05
Український фільм "Мавка. Лісова пісня" став лідером переглядів у Франції
16:57
Армія РФ обстріляла з "градів" Українськ на Донеччині: пошкоджено житлові будинки
16:51
аерозольні гранати К-51
РФ знову застосувала хімічну зброю на Донеччині
16:47
Через руйнування шлюзу на ставку в Краматорську підтоплено близько 260 житлових будинків
16:46
Білорусь-росія навчання
На території Білорусі на навчаннях перебувають понад 4 тис. військових РФ, – ДПСУ
16:39
Ексклюзив
САУ Caesar
Захід зрозумів, що артилерія повернула собі статус "бога війни" - маховик галузі розкручується, - головред Defense Express Катков
16:38
До 12 років за ґратами світить колаборантам, які очолювали Снігурівку під час тимчасової окупації
16:33
На Житомирщині прикордонники спіймали російського агента
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV