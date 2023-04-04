Дональда Трампа заарештували
Експрезидента США Дональда Трампа арештовано, він знаходиться під вартою в офісі Окружного прокурора в Мангеттені і очікує офіційного висунення звинувачення
Про це повідомляє CNN.
Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, проте невідомо, чи фотографуватимуть його.
Після цього Трампа доправлять до зали суду, де йому висунуть звинувачення.
Таким чином, Трамп стане першим в історії президентом США, якому пред'являть кримінальне обвинувачення.
На Трампа ймовірно не вдягатимуть кайданки, оскільки він залишатиметься під постійною охороною правоохоронних органів.
Довідка
На початку 2018 року газета The Wall Street Journal повідомила, що колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс) $130 тис. за мовчання про роман із Трампом. Угоди досягли безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року.
Коена засудили до трьох років в'язниці за звинуваченням у низці злочинів, зокрема в незаконній витраті виділених на передвиборчу кампанію грошей. Частину з них виплатили за мовчання фотомоделі Карен Макдугал і порноакторці Стормі Деніелс. Їхні заяви могли б скомпрометувати Трампа напередодні виборів.
Коен підтвердив факт виплати, однак заявив, що зробив це з власної ініціативи та з власних коштів. Водночас Трамп стверджував, що не просив свого адвоката порушувати закон.
- Експрезидент США Дональд Трамп очікував арешту 21 березня і закликав своїх прихильників протестувати.
- 31 березня присяжні у суді Нью-Йорка висунули експрезиденту обвинувачення у причетності до виплати $130 тис. порноактрисі Стормі Деніелс.
- Трамп відреагував на рішення присяжних проголосувати за висунення кримінального звинувачення.
- 2 квітня стало відомо, що кампанія Трампа протягом двох днів після висунення йому обвинувачення отримала понад $5 млн пожертв.
- 3 квітня Трамп прилетів у Нью-Йорк, щоби постати перед судом.
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