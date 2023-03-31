Суд ухвалив висунути Трампу обвинувачення у кримінальній справі
Присяжні у суді Нью-Йорка висунули обвинувачення експрезиденту США Дональду Трампу у справі про його причетність до виплати $130 тис. порноактрисі Стормі Деніелс
Про це повідомляє CNN.
За інформацією джерела, найближчими днями очікується офіційна заява Нью-Йоркського суду про обвинувачення експрезиденту США Дональду Трампу.
Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни буде пред'явлено кримінальні звинувачення.
Очікується, що прокурори попросять Трампа постати перед судом. Він вже назвав висунуті проти нього звинувачення "політичним переслідуванням та втручанням у вибори на найвищому рівні за всю історію".
Довідка:
Ідеться про виплату матеріальної компенсації за мовчання жінкам, котрі мали сексуальний контакт із експрезидентом. Акторка Стормі Деніел, зокрема, отримала $130 тисяч. Угоди укладалися адвокатом Трампа Майклом Коеном перед президентськими виборами 2016 року.
За словами Коена, усі виплати він проводив із власної ініціативи.
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- Експрезидент США Дональд Трамп очікував, що у вівторок, 21 березня, його заарештує окружний прокурор Манхеттену. Він закликав своїх прихильників протестувати.
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