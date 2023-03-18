Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Трамп заявив про імовірний арешт у вівторок і закликав до протестів

Трамп заявив про імовірний арешт у вівторок і закликав до протестів

18 березня, 2023 субота
16:22
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп очікує, що у вівторок, 21 березня, його заарештує окружний прокурор Манхеттену. Він закликав своїх прихильників протестувати

Про це інформує AP.

"Провідного кандидата від Республіканської партії і колишнього президента США буде арештовано у вівторок наступного тижня", - ідеться в повідомленні, яке з'явилося в суботу вранці на сторінці Трампа в соцмережі Truth Social.

У ньому Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка наразі розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які повідомляли про сексуальні контакти з ним. Експрезидент написав також про "незаконний виток інформації" з офісу окружного прокурора Манхеттена. Це, на думку Трампа, вказує на плани його затримати.

Крім того, колишній президент США у своєму дописі вкотре згадав "вкрадені" президентські вибори 2020 року. Він закликав своїх прихильників до протестів. Подібне вже ставалося 6 січня 2021 року, коли його виборці штурмували Капітолій. Після таких висловлювань політика заблокували у низці соцмереж.

"Протестуйте, поверніть нашу націю", - закликав Трамп.

Видання зазначає, що Трамп не надав жодних доказів, які б свідчили, що колишнього президента США безпосередньо проінформували про очікуваний арешт. Також колишній президент Сполучених Штатів не уточнив, звідки він дізнався про такі плани.

Прокуратура своєю чергою відмовилася "підтверджувати або коментувати" питання, які стосуються посади Трампа й потенційних звинувачень. Водночас правоохоронні органи в Нью-Йорку, за інформацією видання, готуються до того, що експрезиденту США можуть висунути звинувачення.

AP також пише, що публікація Трампа за 18 березня перегукується з його публікацією за літо минулого року. У ній він стверджував, що ФБР обшукує його будинок у межах розслідування щодо можливого зловживання секретними документами.

  • Нагадаємо, 9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
  • Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
  • 7 січня ЗМІ повідомляли, що проти експрезидента США Дональда Трампа також подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого.
  • У лютому на шпальтах світових ЗМІ мовилося, що експрезидент США Дональд Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", які юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.
  • 18 березня колишній президент США Дональд Трамп та його родина не зареєстрували численні подарунки від іноземних урядів, їхню вартість оцінюють у близько $291 тис..
Дональд Трамп
США
Читайте також:
17 березня, 2023 п'ятниця
"Європейська Солідарність" вітає рішення про призначення Михайла Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
16 березня, 2023 четвер
"Маскуючи під стандарти НАТО, хочуть втиснути правки, які суперечать Конституції": офіцер ЗСУ Лапін про законопроєкт 4210
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
16 березня, 2023 четвер
Скупити все за безцінь. Який план готує Китай для України після війни
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.22
    Купівля 38.22
    Продаж 38.99
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 березня
16:17
Ексклюзив
Путін
Чубаров про візит Путіна до Криму: у Севастополі приведені до максимальної готовності всі підрозділи Чорноморського флоту РФ
16:07
Володимир Путін
Путін прибув до окупованого Криму
16:03
Оновлено
Ворскла - Металіст 1925
УПЛ: "Ворскла" зіграла внічию з "Металістом 1925", результати інших матчів 18-го туру
16:01
OPINION
Ірина Цілик
Хто ж буде розповідати правду про події в Україні?
16:00
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
КНР не хоче глобальної війни, але прагне, щоб вторгнення РФ в Україну заморозилося, - міжнародний експерт Войджер
15:59
Сергій Сидорчук
"Динамо" програло "Зорі" в чемпіонаті України
15:38
митрополит Епіфаній
Митрополит Епіфаній спростував інформацію про закриття монастиря в Лаврі
15:15
Небезпека залишається: за два дні на Харківщині на мінах підірвалися троє людей
15:10
Тайсон Ф'юрі
Віталій Кличко пояснив, навіщо Ф'юрі "викручує руки" Усику
14:56
китай
Джерела зі США підтвердили використання проти України китайських боєприпасів, - Kyodo News
14:34
На Донбасі поранено волонтерів з Польщі
На Донбасі поранено волонтерів з Польщі
14:24
Лукашенко
У Мінську створили партію влади "Біла Русь"
14:22
Башар Асад та Путін
Зеленський запровадив санкції проти сирійського диктатора Асада
14:06
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін відчуває, що російський диктатор зазнав поразки, - Піонтковський
14:06
швидка
До європейських клінік вдалося евакуювати 2800 українців, - МОЗ
14:04
OPINION
Карл Волох
Як Нетаньягу перестав бути другом Путіна
13:43
Полоненим під Бахмутом та Вугледаром окупантам дали від 10 до 12 років ув'язнення
13:38
Олаф Шольц
"Ніхто не стоїть вище закону": Шольц привітав рішення Гааги про ордер на арешт Путіна
13:27
Meta запускає платну підписку для користувачів зі США
13:15
путін путлер
В ГУР дізналися, як відреагували "вежі" Кремля на рішення про арешт Путіна
13:15
В АРМА передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд грн
АРМА отримало активи російського бізнесмена у Чернігівській області на понад мільярд грн
12:54
паспорт РФ
У Росії спростили вихід з українського громадянства для тих, хто узяв паспорт РФ
12:51
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Литва навчає інструкторів ЗСУ зі стрільби
12:29
Робота з відновлення електропостачання Херсон
На Київщині та Житомирщині можливі відключення світла
12:08
OPINION
Сергій Марченко
Після "золотих" яєць - "діаматнові" яблука
12:07
У Бразилії розбився гелікоптер: загинули четверо людей
11:53
Дональд Трамп
Трампу повернули акаунт на YouTube після двох років блокування
11:39
Міг-31К
Противник використовує "кинджали", і ми бачимо наслідки таких ударів: Ігнат попередив про можливі тривоги через зліт МіГ-31
11:39
Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
Стало відомо, скільки "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1" заробили у єврокубках
11:19
РФ завдала ракетного удару по смт Нью-Йорк, пошкоджено будинки
11:09
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 березня: скільки коштують долар та євро у банках
11:04
Італія
В Італії хочуть побудувати підвісний міст до Сицилії
10:47
Олег Довгун
Український боксер на прізвисько Пітбуль переміг у бою за титул NABA
10:34
OPINION
Сергій Фурса
Ордер для Путіна і ядерна кнопка
10:24
армія КНДР
КНДР стверджує, що 800 тис. осіб записалися в армію, щоб воювати з США
10:09
OPINION
Юрій Богданов
Перемога України, політика Заходу і "хороші росіяни"
09:51
Німеччина уряд
Німеччина оголосила, що не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
09:44
ІДІЛ
Під час спецоперації в Іраку ліквідовано 4 бойовиків ІДІЛ
09:24
Оновлено
Вночі РФ обстріляла житловий комплекс у Запоріжжі ракетами С-300: люди не постраждали
09:18
мобілізація на росії, чмобіки
Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ змінюють призовний вік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV